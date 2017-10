Gioele Dix e Claudio Milani in scena al Pasta

gioele dix

Dopo il successo del weekend di apertura della stagione, con le coppie Ale-Franz e Lopez-Solenghi, arriva a Saronno un altro grande nome: Gioele Dix. Anche in questo caso pochissimi i posti rimasti disponibili. Domenica pomeriggio invece Claudio Milani, ormai noto da anni e sempre apprezzato dal pubblico del Giuditta Pasta, aprirà la rassegna dedicata ai bambini.

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Sabato 28 ottobre | ore 21.00

VORREI ESSERE FIGLIO DI UN UOMO FELICE

di e con Gioele Dix

disegno luci di Carlo Signorini

audio di Giuseppe Pellicciari (Mordente)

una produzione Giovit

distribuzione Bags Entertainment

L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano.

Gioele Dix torna in scena con un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota attorno all’idea della paternità: che essa sia ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia personale e familiare dell’attore. La narrazione di Gioele Dix trae spunto dai primi quattro canti dell’odissea, i meno conosciuti e frequentati. Il protagonista è Telemaco, figlio di Ulisse, e della sua ricerca del padre disperso. Durante questo viaggio il giovane prenderà consapevolezza di sé e del proprio destino. La figura di Telemaco incarna dunque la sorte di tutti i figli costretti a combattere per meritarsi l’eredità dei propri padri. In Vorrei essere figlio di un uomo felice, Gioele Dix racconta e approfondisce alla sua maniera una vicenda letteraria e umana fitta di simboli, recitando, raccontando, leggendo, e commentando, sempre insieme al pubblico. Un recital vivace e documentato, fra suggestioni colte, rimandi alla contemporaneità e tratti di improvvisa e affilata ironia. Lo spettacolo si ispira a un progetto andato in onda con successo su Rai 5, che viene ora ripreso e attualizzato per tornare sui palcoscenici in versione rinnovata e arricchita.

Biglietti: intero 25 euro | ridotto over70 23 euro | gruppi organizzati 20 euro | ridotto under26 15 euro

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Domenica 29 ottobre | ore 16.00

LULÙ

di e con Claudio Milani

scenografie di Elisabetta Viganò, Armando Milani

musiche di Debora Chiantella, Emanuele Lo Porto, Andrea Bernasconi

luci di Fulvio Melli

consulenza per i testi di Francesca Rogari

fotografie di Paolo Luppino

consulenza elettronica di Frankenstein Garage

produzione MOMOM

In questa storia ci sono tre fratelli nati un mattino d’estate, dopo una notte piena di lucciole. Il destino li separerà, ma darà loro tre doni – intelligenza, istinto, cuore – per riuscire a superare ogni difficoltà, crescere, diventare grandi e finalmente ritrovarsi affrontando perfino uno Stregone che può farsi grande come una montagna… e quando la notte si farà buia, arriveranno le lucciole ad illuminare il loro cammino. L’incanto e la meraviglia suscitati dalle straordinarie vicende dei tre piccoli protagonisti accompagnano gli spettatori, in un crescendo di curiosità e stupore, fino all’epilogo della storia, nel quale tutto si ricompone e l’attesa viene ampiamente ripagata da un arrivo sorprendente. Un racconto sull’irrinunciabile valore dell’intelligenza, dell’istinto e della generosità, che ci incoraggia ad avere fiducia nelle nostre qualità. E Lulù? Lulù è lo spirito del bosco. È tutto azzurro e blu, come il cielo, il mare e l’acqua della sorgente. Ha gli occhi rotondi, la pancia rotonda e il cuore grande. A Lulù piace: volare sopra al bosco, scavare gallerie, mangiare. Ma la cosa che sa fare meglio è far nascere le lucciole. Dalla sua pancia. Tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo hanno visto. Per vederlo bisogna essere molto fortunati.

E voi, siete fortunati?

Biglietti: intero 8 euro | ridotto under12 6 euro