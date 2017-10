La Giornata dello sport porta in campo 200 bambini e ragazzi

La terza Giornata dello sport a Porto Ceresio

Grande successo a Porto Ceresio per la terza edizione della Giornata dello sport, che si è svolta sabato al campo sportivo comunale di Via del Sole.

Galleria fotografica Porto Ceresio - La terza Giornata dello sport 4 di 5

L’iniziativa, promossa dal Comitato Genitori in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Porto Ceresio, ha coinvolto otto società sportive della zona, che hanno raccontato agli alunni della scuola primaria e secondaria il loro sport anche con dimostrazioni pratiche.

I ragazzi e le loro famiglie hanno potuto così conoscere da vicino la realtà del Ceresium Bisustum (calcio), del CSI Bisuschio (pallavolo), dell’A.S. Vela di Arcisate (karate), del Gruppo sportivo Miotti di Arcisate (atletica leggera) del Basket Valceresio di Arcisate (pallacanestro), della Gymnic di Induno Olona (judo), di Lombardia Nuoto di Saltrio e anche dei vicini svizzeri del Tennis club di Brusino Arsizio.

Soddisfatti gli organizzatori: “Anche quest’anno la manifestazione è riuscita molto bene. Tanta partecipazione, circa 200 ragazzi, ottimi istruttori che con pazienza e passione hanno coinvolto tutti gli alunni, dai più piccoli ai più grandi. Il Comitato Genitori di Porto Ceresio è felice di fare ogni anno questa proposta; è importante incentivare i ragazzi a praticare lo sport come strumento di educazione e crescita per i nostri ragazzi ma anche come occasione di divertimento”.

Durante la mattinata si sono svolte anche le corse campestri per tutte le classi della scuola, e ai primi tre classificati per ogni categoria sono state consegnate le medaglie offerte dal Comitato Genitori.

Quest’anno, inoltre, i genitori e i più piccoli hanno avuto la possibilità di conoscere Consuelo Oldani che ha raccontato loro l’importanza della psicomotricità per i bambini.

Non solo sport, ma anche libri: “Grazie alla presenza di Fabiola Argenta abbiamo proposto agli alunni un angolo dei libri, libri che parlano e raccontano lo sport. E’ stata infine l’occasione per ricordare la Dote Sport della Regione Lombardia. Siamo molto soddisfatti e volgiamo rivolgere un grande ringraziamento a tutte le società che hanno partecipato, in particolare il Ceresium-Bisustum Calcio per aver collaborato per la buona riuscita dell’evento”.