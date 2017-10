Giornata mondiale contro il dolore: banchetto di Sulle Ali

violenza abusi sessuali stupro letto

Sabato 7 ottobre, in più di 100 città italiane e diversi Paesi europei ed extraeuropei, si celebrerà la “Giornata Mondiale Cento Città contro il Dolore”, organizzata annualmente da ISAL – Istituto di Formazione e ricerca in Scienze Algologiche – per sensibilizzare Istituzioni e cittadini sul problema del dolore cronico e per dare voce alle persone che ne sono colpite (ogni giorno più di 200 milioni nel mondo occidentale soffrono un dolore quotidiano e persistente provocato, ad esempio, da nevralgie, esiti da trauma, emicrania..)

Anche l’Associazione SULLE ALI con l’ Unità Operativa di Terapia del Dolore dell’Ospedale di Circolo di Varese scende in campo partecipando all’iniziativa.

Dalle ore 10 di sabato troverete la nostra postazione all’Iper di Varese, nello spazio galleria, dove volontari, medici e infermieri, saranno a disposizione per informare e spiegare come e dove sia possibile curare il dolore cronico e per avere consigli e un primo aiuto su terapie e centri specialistici cui rivolgersi.

La Giornata “Cento città contro il dolore” è affiancata sul web dalla campagna #Zeropain17. Per partecipare basta fotografarsi tenendo in mano un foglio con la frase “Io sono contro il dolore” scritta nella propria lingua e pubblicare il selfie su Facebook (taggando la pagina della Fondazione ISAL) oppure su Twitter e Instagram, mettendo sempre l’hashtag #zeropain17.