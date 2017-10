Giornata nera per gli amanti delle due ruote

incidente saronno moto bicicletta

(immagine di repertorio)

Diversi incidenti hanno funestato questa mattina le strade del Varesotto, coinvolgendo in diverse località ciclisti e motociclisti.

Il primo incidente si è verificato a Vanzaghello, nell’Alto Milanese, sulla statale 527 attorno alle 7,30. Un uomo di 47 anni è caduto dalla moto, ferendosi in modo non grave. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa, che hanno trasportato l’uomo all’Ospedale di Busto Arsizio.

Alle 9.40 un ciclista di 43 anni è stato investito da un’auto a Somma Lombardo, in via Puccini. Soccorso dalla Croce Rossa è stato trasportato all’Ospedale di Gallarate in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi dell’incidente.

Pochi minuti dopo, a Morazzone, in via per Caronno Varesino, è stato investito un altro ciclista, questa volta un uomo di 60 anni. Anche per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale. Si trova al Circolo di Varese in codice giallo. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

Alle 9.58 nuova chiamata di soccorso per un motociclista caduto in via Canova a Fagnano Olona. Per lui – un ragazzo di 29 anni- ricovero in codice verde all’Ospedale di Busto Arsizio. Sul posto la Croce Rossa di Busto.

E’ caduto dalla bicicletta, invece, l’uomo di 38 soccorso dalla Croce Rossa di Varese alle 10,20 a Cairate. Si trova ora ricoverato in codice verde all’Ospedale di Gallarate.

Alle 11 ancora mezzi di soccorso in azione a Gallarate, per un incidente tra un’auto e una moto, che si è verificato in via Monte San Martino. Sul posto i soccorritori di Sos Cardano e i Vigili urbani. Ferito il motociclista, un uomo di 52 anni.

Infine a Cardano al Campo, alle 11.30, in via Papa Giovanni XXIII, un altro motociclista è caduto dalla moto e si è ferito in modo non grave. E’ stato portato in codice verde all’Ospedale di Gallarate.

Si registra anche l’investimento di una donna di 80 anni, avvenuto a Busto Arsizio poco prima delle 11.