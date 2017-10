Giorno del Dono: banchetto Avis in piazza Podestà

Vedano Olona - Avis

Mercoledì 4 ottobre Avis Comunale Varese sarà presente con un “Punto Informativo” dalle 9 alle 18 in Piazza Podestà in occasione del Giorno del Dono, celebrazione istituita per legge due anni fa con lo scopo di dedicare una giornata alla valorizzazione della solidarietà.

I volontari di Avis saranno presenti in Piazza al fine di informare la cittadinanza sull’importanza del dono in generale e del dono del sangue in particolare. L’obiettivo è anche quello di promuovere la cultura della solidarietà in una giornata che mette al centro il fare del bene.