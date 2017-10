Giovani artisti crescono e imparano la bellezza

teatro spettacoli teatrali

Al via al cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio un nuovo progetto della scuola multidisciplinare di teatro «Il cantiere delle arti», promossa dall’associazione «Culturando», realtà che ha tra le proprie finalità l’educazione e la formazione dei giovani nell’ambito delle attività connesse al mondo dello spettacolo.

Dopo l’avvio dei corsi «I piccoli attori» e «Attori in erba» sulla Commedia dell’arte, ai quali attualmente prendono parte circa una quarantina di bambini e le cui iscrizioni rimarranno aperte fino al 12 gennaio, la sala di via Calatafimi apre le porte al progetto «Se si insegnasse la bellezza…».

Da lunedì 23 ottobre prende, infatti, il via il corso di educazione allo spettacolo e alla teatralità «I giovani artisti», riservato ai ragazzi dai 16 ai 23 anni, che in questa edizione tratterà dei temi della legalità, della memoria storica e della cittadinanza attiva, a partire dalla figura di Peppino Impastato, della quale il 9 maggio 2018 ricorrono i quarant’anni dalla morte.

Ventisette gli incontri in agenda che si propongono di avvicinare in maniera innovativa e coinvolgente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti ai corsi universitari all’ABC del mondo della scena attraverso lezioni che offriranno i primi rudimenti di recitazione, uso della voce, canto, dizione, teatro-danza e movimento corporeo.

A coordinare il corso sarà l’attore bergamasco Gerry Franceschini, volto non nuovo alla scena teatrale bustese, con all’attivo una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo

Ad accostare l’attore bergamasco nei vari incontri ci saranno due nuove insegnanti dell’associazione olgiatese, Serena Biagi (danza e movimento corporeo) e Anna De Bernardi (canto e uso della voce), entrambe fresche di studi all’«MTS – Musical! The School» di Milano, con l’attore Davide De Mercato (recitazione e dizione), l’educatore Stefano Montani (assistente alla recitazione) e Annamaria Sigalotti (scrittura creativa e analisi del testo).

Le lezioni, in tutto ventisette di due ore ciascuna, si terranno una volta a settimana, in orario non scolastico negli spazi del cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio e del vicino oratorio «San Filippo Neri»: il lunedì pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Sono previste due lezioni di prova nelle giornate di lunedì 23 e lunedì 30 ottobre. Il progetto, che si chiuderà con un saggio spettacolo previsto per la serata di mercoledì 9 maggio 2018 (Giornata nazionale in ricordo delle vittime del terrorismo), prevede, inoltre, due o tre appuntamenti aperti al pubblico con testimoni attivi nella lotta alla mafia o con compagnie che si occupano di teatro per la legalità (il calendario degli incontri verrà diffuso in un secondo tempo).