Girava con 50 grammi di fumo e un coltello, arrestato

Una pattuglia di “baschi verdi” del Gruppo di Malpensa della Guardia di Finanza, con l’ausilio di unità cinofile, è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di Saronno, hanno fermato un cittadino extracomunitario nella serata di martedì 24 ottobre. L’atteggiamento dell’uomo ha stimolato i Finanzieri ad effettuare un controllo mirato e approfondito.

Durante il controllo, T.B. di 28 anni, cittadino tunisino, ha tentato di disfarsi di un involucro risultato poi contenere circa 50 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione personale effettuata sul fermato veniva trovata un’arma da taglio e 300 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio perpetrata dal cittadino nordafricano.

A seguito dei rituali accertamenti per l’identificazione, effettuati con l’ausilio delle banche dati presenti presso la Sala Operativa del Comando Provinciale, i Finanzieri hanno verificato che il fermato era gravato da numerosi precedenti di Polizia.

Inoltre, il tunisino era anche sottoposto ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Como (e per il quale risultava essere stato proposto ricorso, in quanto nel frattempo il cittadino tunisino si era unito in matrimonio con una cittadina italiana).

Su indicazione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Busto Arsizio, il cittadino tunisino è stato arrestato. La sostanza stupefacente, l’arma e il denaro rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il 28enne dovrà comparire, oggi stesso, davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio “per direttissima”.