Gite nel Verde coi bambini in Lombardia

Il contatto con la natura è di fondamentale importanza per la crescita dei bambini. Diversi studi dimostrano che vivere gli spazi verdi sin dalla più tenera età ha ottimi benefici sullo sviluppo cognitivo e sull’educazione dei piccoli. Il verde aiuta a comprendere le dinamiche del mondo che li circonda e anche a vivere in uno status più armonioso durante la vita di tutti i giorni.

Giocare all’aria aperta, osservare la natura, entrare in contatto con gli animali, vivere gli spazi esterni in sicurezza ,ha notevoli effetti positivi per la crescita dei bambini.

Chi vive in zone rurali ha sicuramente più facilità nel reperire luoghi e attività idonee per lasciare i propri figli liberi di esplorare la natura circostante. Quando si abita in città non sempre è così immediato trovare spazi adatti, ma si possono organizzare delle uscite nel fine settimana con i bambini all’insegna del divertimento e delle bellezze naturali.

Gite fuori porta in mezzo alla natura: la ricchezza della Lombardia



In Lombardia ci sono diverse opportunità da cogliere per lasciare i bambini sia liberi di giocare all’aperto ma allo stesso tempo garantire la possibilità di approfondire e conoscere la ricchezza della natura.

In terra lombarda sono presenti molti parchi naturali, rifugi di montagna e parchi divertimenti immersi nel verde dove poter organizzare in tutta sicurezza gite per bambini e per la famiglia. Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone in provincia di Lecco, ad esempio, regala tra gli scorci più suggestivi del panorama Lombardo con le sue sorgenti pietrificanti. Oppure il Parco Campo dei Fiori a Nord di Varese, con i suoi 6300 ettari, offre passeggiate incantevoli.

Nelle zone montane e collinari lombarde sono presenti diversi parchi avventura in cui grandi e piccini possono conoscere i propri limiti e divertirsi nel verde. Anche poco distanti dalle città si trovano parchi didattici e di divertimento che mettono in primo piano la natura come il Giocabosco a Gavardo (BS) oppure il Parco Avventura a Selvino in provincia di Bergamo, con vari percorsi “sospesi” in mezzo alla natura.

La ricchezza dei fiumi lombardi permette di approffittare della bellezza dei parchi in cui sono immersi come il Parco Oglio Sud che si estende tra le province di Cremona e Mantova e il Parco Oglio Nord che si sviluppa in territorio bresciano sotto l’area del Lago di Iseo: il fiume è affiancato da un immenso parco verde da godere in ogni stagione, arricchito da romantici castelli e curiosi musei.

In alternativa ci sono anche le gite presso le fattorie didattiche. Le province di Pavia, Bergamo, Brescia, Varese e Mantova sono molto attrezzate. Imparare a mungere una mucca o una capra, calvalcare un pony, osservare i lavori tipici della campagna, sono solo alcuni esempi di attività in grado di arricchire la vita dei propri figli.

Lo splendido e poliedrico mondo della natura è a portata di bambini tutti i giorni anche in Lombardia, grazie alle eccellenti strutture a misura di piccoli e alla semplice bellezza di ciò che ci circonda da tempi immemori.