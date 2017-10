Gli 11 beni Unesco della Lombardia “sfilano” a New York

foto generiche tempo libero

«Regione Lombardia, nell’Anno della Cultura in Lombardia, il prossimo 9 ottobre, sarà protagonista al Columbus Day di New York con i propri siti UNESCO che sfileranno portando il primato lombardo davanti agli occhi del mondo». Lo annuncia l’assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Parolini, in riferimento al grande appuntamento del Columbus Day che si terrà a New York.

«Il progetto – spiega l’assessore – affidato alla regia e direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory e che vede la proficua collaborazione con la Fondazione Stelline, si concretizzerà con la partecipazione di figuranti che interpreteranno ciascuno un Patrimonio UNESCO attraverso un simbolo nella sfilata per le celebrazioni del 73esimo Columbus Day. I figuranti saranno idealmente guidati da un Giuseppe Verdi interpretato dallo

stesso Finnazer Flory che torna a New York dopo aver vestito, nel 2016, i panni di Leonardo da Vinci».

«Una presenza – ha detto ancora l’assessore – che dimostra ancora una volta la grande attività della Regione sul fronte della valorizzazione dei patrimoni UNESCO lombardi e dei territori in cui si trovano a livello

internazionale in funzione culturale e turistica. In questi anni, anche grazie a Expo 2015, abbiamo lavorato molto per portare la Lombardia nel mondo. Un lavoro importante e capillare tanto che oggi la Lombardia è percepita, anche all’estero, come leader a livello culturale».

«Portare i siti UNESCO della Regione Lombardia nell’anno dedicato alla cultura al pubblico americano ci rende protagonisti anche al di fuori dei confini della nostra Regione -. spiega il presidente della Fondazione Stelline, PierCarla Delpiano -. Queste 11 icone culturali sono uno splendido biglietto da visita per il nostro territorio e un ottimo strumento di marketing territoriale».