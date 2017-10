Gli Alpini organizzano la 13a fiaccolata al San Clemente

La siepe degli Alpini

L’Associazione Nazionale Sezione di Varese, Gruppi Alpini di Bogno di Besozzo, Caravate, Cardana di Besozzo, Cocquio Trevisago, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno Sangiano, Monvalle organizzano per sabato 4 novembre , alle 18.00, la 13a fiaccolata al San Clemente, per ricordare ed onorare tutti i Caduti di guerra e di pace.

Appuntamento alle 18:00, ritrovo a Caravate, in frazione San Clemente, località “Pozzi”, per preparare il corteo con fiaccole. Alle 18:30 partenza della Fiaccolata, lungo la Via Crucis fino al Santuario di San Clemente. 19:00 Alzabandiera solenne sul piazzale del Santuario, seguita dai rintocchi della Campana degli Alpini.

A seguire Santa Messa in Santuario, a suffragio di tutti i Caduti, celebrata da Padre Passionista. Alle 20:30 Ritrovo nella Sede del Gruppo Alpini di Leggiuno- Sangiano, per la Cena e premiazioni delle gare di briscola e bocce di Zona. Le prenotazioni per la Cena dovranno essere fatte al più presto presso i Gruppi (entro e non oltre sabato 28 ottobre).