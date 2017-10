Gli appuntamenti del gazebo del Sì al referendum dove si simula il voto

Foto varie

Il Comitato per il Sì al referendum ha organizzato il terzo gazebo in Piazza Volontari del Sangue a Saronno con l’obiettivo cercare di sensibilizzare i cittadini sul perché si dovrebbe votare Sì al Referendum del 22 ottobre.

QUELLO CHE DEVI SAPERE SUL REFERENDUM

«Lo scorso sabato abbiamo ottenuto un grande successo anche grazie al simulatore di voto – spiegano dal comitato -: abbiamo infatti messo a disposizione di tutti, soprattutto dei più anziani e delle persone meno abili con la tecnologia, un tablet con la simulazione di voto della proposta referendaria. Più di 300 persone si sono avvicinate al gazebo chiedendo di poter provare. Una bella soddisfazione, sia per noi che per le persone stesse le quali, dopo aver provato a simulare il voto sul tablet, si sono accorte di quanto l’operazione sia semplice e che il mezzo sia facile da usare, intuitivo e soprattutto veloce.

I prossimi appuntamenti con il gazebo del comitato e con il simulatore del voto sono previsti per sabato 14 ottobre in Piazza Volontari del Sangue e mercoledì 18 ottobre al mercato di Saronno in Piazza Caduti Saronnesi.