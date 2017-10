Gli australiani scelgono l’Aw139 come eliambulanza

L’AW139, elicottero prodotto dall’Agustawestland, è tra i velivoli più amati dal mercato. Fino ad oggi ne sono stati venduti ben oltre 1000 esemplari a più di 250 clienti in circa 70 Paesi. Le ragioni di questo successo potrebbero essere legate alla sua versatilità. L’AW139 può svolgere infatti diverse missioni tra cui: eliambulanza, ricerca e soccorso, ordine pubblico, trasporto VIP/corporate e trasporto offshore.

L’ultimo acquisto è stato fatto dallo Stato del Queensland in Australia che ha ordinato due ulteriori elicotteri, con ingresso in servizio previsto nel dicembre 2018, per compiti di soccorso sulla terra ferma e sul mare. Gli AW139 sostituiranno due elicotteri obsoleti di altro tipo nell’ambito del generale programma di ammodernamento della flotta di eliambulanze, consentendo anche una riduzione dei costi di manutenzione.

I nuovi elicotteri si aggiungeranno ai tre AW139 già utilizzati dallo stesso operatore rafforzando ulteriormente le capacità di soccorso dello Stato e beneficiando inoltre dei vantaggi in termini di efficienza nel supporto, nella manutenzione e nell’addestramento.

Gli AW139 sono impiegati dal Queensland Government Air (QGAir), una divisione dell’Agenzia di pubblica sicurezza dello Stato, e basati a Townsville. Svolgeranno principalmente le proprie missioni in tutta la regione settentrionale del Queensland, ma saranno all’occorrenza sottoposti anche a periodica rotazione verso le aree meridionali al fine di garantire la miglior copertura territoriale a sostegno di tutta la popolazione.

Con quest’ordine la presenza di Leonardo sul mercato australiano cresce ulteriormente, facendo seguito agli oltre 120 elicotteri di vario tipo ordinati fino ad oggi nel Paese per compiti civili, di pubblica utilità e militari. Negli ultimi anni l’AW139 si è dimostrato l’elicottero di maggior successo in Australia per l’elisoccorso con 30 unità già in servizio presso diversi clienti.