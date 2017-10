Gli studenti dell’Einaudi in piazza per leggere Strasser e Pirandello

terza edizione della manifestazione voluta dal Ministero

Strasser e Pirandello declamati in piazza a Varese. È accaduto in piazza IV Novembre dove gli studenti dell’istituto Einaudi si sono presentati e, libri in mano, hanno regalato ai passanti le parole del romanzo “L’Onda” di Todd Strasser mentre altri twittavano “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello inserendosi nel cinguettio nazionale organizzato dal Ministero in occasione della manifestazione “Libriamoci”, #ioleggoperché, campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori, per promuovere l’ insostituibile valore culturale e formativo del libro.

Prima nella biblioteca comunale e poi in piazza, gli studenti delle classi 4F IeFP e la 5 N socio sanitario accompagnati dai due due docenti, la prof Losoni e la prof Carità sono stati i protagonisti della mattinata letteraria.

L’obiettivo del progetto, che si ripete da alcuni anni, è avvicinare gli studenti alla lettura in una modalità aperta e slegata dal programma di studio. Per il terzo anno consecutivo l’istituto Einaudi ha aderito all’iniziativa dopo un reading nella biblioteca civica ed uno in corso Matteotti, i ragazzi si sono fermat davanti della libreria Il Libraccio, partner del progetto.

I docenti e le classi dell’Istituto Einaudi nel trasmettere la passione alla lettura, hanno dato voce alle parole scritte perché il tempo della lettura è il tempo dell’immaginazione, il tempo senza il telefonino e senza le distrazioni del mondo contemporaneo.