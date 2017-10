Glocalnews, registrati per partecipare agli eventi

Foto varie

Una tre giorni tutta dedicata al giornalismo guardando il mondo da una prospettiva affascinante anche se spesso sottovalutata: quella locale. Ci avete mai pensato? Il locale è il primo passo che consente di procedere nel mondo, nel globale. Da qui la voglia di organizzare ogni anno dal 2012 un festival per esplorare la dimensione “Glocal” della nostra vita.

Glocalnews tornerà per la sesta edizione dal 16 al 18 novembre e coinvolgerà tutto il centro di Varese, con incontri, workshop ed esperienze in diverse location: si va dalla Camera di Commercio al Teatro Santuccio alla Sala Varese Vive ma anche la prestigiosa location di Villa Panza e il Centro Congressi di Ville Ponti.

Il festival è aperto a tutti e gli incontri sono a ingresso gratuito. Potete partecipare se siete giornalisti o studenti di giornalismo o comunicazione oppure semplicemente appassionati dei temi degli incontri. A questo link trovate il programma.

Registratevi per partecipare

Come fare a partecipare? Per accedere alle sale vi consigliamo di effettuare la registrazione online sul sito del festival. Registrandovi, potrete ritirare il vostro badge al banco accoglienza del festival in Camera di Commercio durante le giornate di Glocalnews. È possibile registrarsi anche in loco. Il badge vi consente di accedere alle sale fino a esaurimento posti.

Crediti per giornalisti

Se siete giornalisti interessati a ottenere i crediti per la formazione professionale continua, invece, vi invitiamo a registravi anche sulla piattaforma Sigef dell’ordine. Online è possibile iscriversi fino a un massimo di tre eventi ma potrete poi iscrivervi ad altri eventi direttamente in loco.