Glocalnews, tre serate tutte per voi

A Varese due alpinisti che hanno fatto la storia. Nives Meroi e Romano Benet sono la prima coppia al mondo ad aver scalato tutti i quattordici Ottomila. Saranno loro a chiudere Glocalnews, il festival del giornalismo digitale che prevede tre serate a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria) al centro congressi Ville Ponti di Varese giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 novembre.

«Insieme agli oltre quaranta incontri dedicati a temi importanti per il mondo dell’informazione, e aperti a tutti i cittadini, Glocalnews propone anche tre serate speciali–spiega Marco Giovannelli, direttore di Varesenews ed ideatore del Festival–. #Ventidinoi è incentrata sui cambiamenti avvenuti negli ultimi vent’anni con l’avvento del digitale. Con Visioni di futuro rifletteremo assieme al presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e ad altri ospiti importanti sul futuro dei territori che vanno dal vicino Canton Ticino fino a Milano. Infine la serata conclusiva, dal titolo In cima. Insieme avrà come protagonisti gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet. Queste tre serate racchiudono gran parte di quello che vogliamo raccontare in questa sesta edizione del festival: la nostra storia, il cambiamento del nostro territorio, le sfide della vita».

LE SERATE

#Ventidinoi

Giovedì 16 novembre alle ore 20.30, Sala Napoleonica – Ville Ponti

L’occasione è la festa di compleanno di Varesenews, nei fatti sarà una serata che collegherà la città di Varese con ogni angolo di Italia e non solo. Vent’anni significa la nascita di Google, l’avvio dell’esperienza di Repubblica.it, l’open sky che porterà a poter volare a costi impensabili fino ad allora. Un mondo che inizia a correre in modo sfrenato. Sul palco si alterneranno pionieri, visionari, controcorrente, innovativi per un racconto lungo vent’anni. Testimonianze, video, racconti, collegamenti con i tanti protagonisti di una rivoluzione tutta italiana.

«Venti di noi significa 20 anni di Varesenews ma anche il “vento” che tira, il modo di vedere la rete –spiega Marco Giovannelli–. La nostra storia cammina di pari passo con la storia del giornalismo digitale, con la nascita di Google, con tante esperienze del web che hanno cambiato la vita di tutti noi. Ci crediamo talmente tanto che abbiamo voluto costruirci un film, DigitaLife, che racconta come Internet è entrato nella nostra quotidianità, mettendoci in connessione con il mondo».

Per prenotare i posti alla serata: https://www.festivalglocal.it/ incontro/ventidinoi/

Visioni di futuro

Venerdì 17 novembre alle ore 21, Sala Napoleonica – Ville Ponti

Quali futuri immaginiamo per le nostre città e i nostri comuni? Come sarà la vita a Milano, a Varese e a Lugano? Un appuntamento con voci globali e locali per discutere delle prospettive che riguardano la vita dei nostri territori tra progetti, connessioni, comunicazione, infrastrutture, internet e utopie possibili. Si parlerà del futuro di Milano, ma anche di quello di Varese. Si farà il punto su un progetto che entrerà in funzione esattamente un mese dopo la serata e che sarà una porta sull’Europa: l’Arcisate-Stabio.

Tra gli altri ci saranno Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia; Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello spettacolo e responsabile della comunicazione della Diocesi di Milano; Aldo Bonomi, sociologo; Luca Spada, presidente e amministratore delegato di EOLO e alcuni amministratori del territorio.

Per prenotare i posti alla serata: https://www.festivalglocal.it/ incontro/visioni-di-futuro/

In cima. Insieme

Sabato 18 novembre alle ore 21, Sala Napoleonica – Ville Ponti

Protagonisti saranno Nives Meroi e Romano Benet: la prima coppia al mondo ad aver scalato tutti gli Ottomila, senza le bombole di ossigeno e in stile alpino, cioè senza l’ausilio di portatori locali d’alta quota.

Il titolo della serata prende spunto dal libro scritto da Nives “Non ti farò aspettare”, una storia epica, non solo di alpinismo, ma soprattutto d’amore e di crescita interiore.

Per prenotare i posti alla serata: https://www.festivalglocal.it/ incontro/in-cima-insieme/

Gli eventi di giovedì e venerdì consentono ai giornalisti di ottenere crediti per la formazione professionale continua (FPC), basta effettuare la registrazione specifica sulla piattaforma nazionale dell’OdG.