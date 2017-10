Gran Galà dell’Aia, due giorni a Villa Della Porta Bozzolo

Tempo libero generica

A Villa Della Porta Bozzolo, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), torna il Gran galà dell’aia il weekend dedicato agli animali da cortile e da bassa corte.



Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017, dalle 10 alle 18 si potranno scoprire e osservare da vicino razze rare e antiche di polli, anatre e conigli che sempre più di frequente, i bambini che vivono in città imparano a conoscere soltanto attraverso i libri. La manifestazione, dedicata alla salvaguardia e alla conoscenza delle biodiversità, è realizzata dal FAI in collaborazione con l’Associazione Lombarda Avicoltori (ALA). Durante le giornate gli esperti dell’associazione saranno a disposizione dei visitatori per spiegare e accompagnare gli ospiti alla scoperta degli esemplari in mostra.

Molti i laboratori previsti, oltre alle conferenze di approfondimento, che permetteranno ad adulti e bambini di conoscere da vicino queste straordinarie specie. Esperti dell’Associazione A.CO.T. Animali co-terapeuti di Alessandria illustreranno i benefici della pet therapy con i conigli e i più piccoli potranno in questa occasione avvicinarsi agli animali.

Per questa occasione gli spazi della villa ospiteranno i giochi nell’aia, per tutti coloro che vorranno sfidarsi utilizzando materiali semplici e tanta fantasia: giochi come Galline nel sacco una speciale edizione della corsa con i sacchi, il tiro al bersaglio con i barattoli della nonna, le prove di abilità con l’uovo nel cucchiaio. Accanto all’area giochi sarà disponibile anche l’angolo d’arte dell’aia dove vivaci galletti saranno dipinti ispirandosi ai caldi colori del piumaggio degli animali esposti.

Si potrà ammirare inoltre la mostra fotografica FarmVille, ritratti di animali (quasi) perduti della fotografa Emanuela Colombo che ha lavorato a questo progetto in collaborazione con R.A.R.E., la prima Associazione in Italia che si occupa di tutela, recupero e valorizzazione delle razze-popolazioni autoctone di interesse zootecnico in pericolo di estinzione. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.

IL PROGRAMMA

Sabato e domenica:

per tutta la giornata: osservazione di razze rare e antiche di animali da cortile; mostra FarmVille, foto di Emanuela Colombo; visite guidata alle Villa ed al parco

Sabato

ore 15.30 “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”, laboratorio di acquarello con Giulia Marelli, illustratrice. Il laboratorio, ha una durata di 100 minuti circa, è incluso nel biglietto di ingresso; si richiede un contributo di € 5 per i materiali di consumo. Illustrerà il materiale (colori e pigmenti, pennelli e carte) e l’uso dell’acqua; le tecniche asciutto su bagnato e bagnato su bagnato, la velatura. Infine i partecipanti proveranno a ritrarre dal vivo uno degli animali esposti. Su prenotazione sino ad esaurimento posti

Ore 14.30 e 16.30 Giochi nell’Aia, spazio ludico per bambini con le “Galline nel Sacco “ e “L’uovo nel cucchiaio”. Su prenotazione sino ad esaurimento posti.

Domenica

Ore 11.30 L’angolo d’arte dell’Aia, laboratorio per bambini dove vivaci galletti saranno dipinti ispirandosi ai caldi colori del piumaggio degli animali esposti. Su prenotazione sino ad esaurimento posti.

ore 14.30 e ore 16.30 Biodiversità e razze italiane, con Riccardo Fortina, associazione RARE, docente di Produzioni animali presso Università degli Studi di Torino. Il dialogo con il dott. Fortina ha una durata di circa 35 minuti.

ore 15.30 “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”, laboratorio di acquarello con Giulia Marelli, illustratrice. Il laboratorio ha una durata di 100 minuti circa, è incluso nel biglietto di ingresso; si richiede un contributo di € 5 per i materiali di consumo. Illustrerà il materiale (colori e pigmenti, pennelli e carte) e l’uso dell’acqua; le tecniche asciutto su bagnato e bagnato su bagnato, la velatura. Infine i partecipanti proveranno a ritrarre dal vivo uno degli animali esposti.

Ore 14.30 e 16.30 Giochi nell’Aia, spazio ludico per bambini con le “Galline nel Sacco “ e “L’uovo nel cucchiaio”. Su prenotazione sino ad esaurimento posti.

Con il patrocinio della Provincia di Varese

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017, dalle 10 alle 18

Ingresso: Intero: 9 €; Bambini (4-14 anni) 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 22 €; Iscritti FAI: 4 €

Per servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it