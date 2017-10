Grande successo, ville “riaperte” per nature Urbane

Villa Panza, Villa Paradeisos e Villa Mylius

Dopo il grande successo del primo fine settimana di Nature Urbane e i “tutto esaurito” nelle ville, l’amministrazione comunale di Varese, in accordo con i proprietari delle ville e con Immagina Arte Cultura Eventi, l’associazione che con le guide turistiche e gli operatori dedicati all’accoglienza sta accompagnando i visitatori alla scoperta dei parchi privati della Città Giardino, ha deciso di riaprire le iscrizioni alle visite guidate alle ville e ai giardini privati per venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre aumentando il numero dei partecipanti per gruppo.

Ci sono ancora posti disponibili, dunque, per visitare le ville e giardini di Varese aperti in esclusiva assoluta per la prima edizione del festival del paesaggio di Varese. «Il tema scelto per il primo grande festival di Varese sta riscuotendo apprezzamento da parte di tutti – dichiara il sindaco di Varese Davide Galimberti – Praticamente ogni evento in programma sta registrando ottimi numeri di partecipazione. Per questo siamo felici di essere riusciti, grazie ad una sinergia comune, ad aumentare i posti disponibili per le visite alle ville private e consentire ad ancora più persone di poter ammirare queste incredibili ricchezza di Varese».

Punto fondamentale della nuova riapertura sono i proprietari dei palazzi coinvolti. E per questo «Ringrazio i proprietari che con grande disponibilità hanno messo a disposizione le loro dimore accogliendo un numero ancora maggiore di pubblico» ha sottolineato l’assessore a Cultura e Turismo Roberto Cecchi. «Il potenziale dei nostri parchi e l’interesse del pubblico sono talmente elevati che con piacere plaudo a questa iniziativa concordata grazie alla disponibilità dei proprietari – prosegue il vice sindaco di Varese Daniele Zanzi – La riapertura delle iscrizioni darà modo a molte più persone di apprezzare la bellezza di Varese Città Giardino. Per l’anno prossimo questa esperienza ci darà modo di organizzare ancora più in grande la seconda edizione di Nature Urbane».

L’ELENCO DELLE VILLE DOVE CI SI PUO’ ANCORA ISCRIVERE

Ecco l’elenco delle ville e delle visite guidate alle quali è ancora possibile iscriversi:

Villa Agosteo – Via Dell’Annunciazione, 6 – S.Maria del Monte – domenica 8 ottobre, ore 11, 15 e ore 16, max 30 persone per visita

Villa Bianchi Piatti Clerici – Va Duca D’Aosta, 15 – Velate – venerdì 6 ottobre, ore 15 e ore 16, max 40 persone per visita, sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 11, 15 e ore 16, max 40 persone per visita

Villa Carmen Sylva – Via Marzorati, 16 – Biumo Superiore – sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 11, 15, 16 e 17, max 40 persone per visita

Villa Colombo – Via San Pedrino, 10 – Bosto – sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 14, 15, 16, max 40 persone per visita

Villa Il Nonaro – Via Bolchini, 12 – Masnago – venerdì 6 ottobre, ore 10 e 11.30, max 40 persone per visita

Villa Mozzoni e parco – Vicolo Torelli, 1 – Biumo Superiore – sabato 7 ottobre, ore 11, 15 e ore 16, max 40 persone per visita

Villa Paradeisos – Via Campigli, 34 – Casbeno – venerdì 6 ottobre, ore 15 e 16.30; max 40 persone per visita; sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 11, 15 e ore 16.30, max 40 persone per visita

Villa San Francesco – Via Mozzoni, 10 – Biumo Superiore – sabato 7 ottobre, ore 10, 11, 15 e ore 16, max 40 persone per visita

Villa Spartivento – Via Castiglioni, 22 – Biumo Superiore – sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 11, 14, 15, max 40 persone per visita

Villa Zambeletti – Festi – Via Carini, 15 – Velate – sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 10, 11.30, 15 e 16.30, max 40 persone per visita

Casa e Parco Biumi Redaelli – Vicolo Biumi, 1- Biumo Superiore sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, ore 10, 11 e 16, max 40 persone per visita

Villa Andrea e percorso botanico nel parco delle Ville Ponti – Piazza Litta, 2 – Biumo Superiore – sabato 7 ottobre, ore 10, max 40 persone per visita

A grande richiesta del pubblico, e in accordo con il Parco Regionale Campo dei Fiori, riaperte anche le iscrizioni per il percorso Panoramico al Campo dei Fiori di domenica 8 ottobre alle 9 (ritrovo alle ore 8.45 alla Pensione Irma). I posti ancora ancora disponibili sono 20. Si tratta di un suggestivo percorso panoramico che darà ai visitatori la possibilità di osservare in tutta la sua bellezza i panorami tra arte e natura che il territorio varesino offre. L’itinerario di circa 4 km è adatto a tutti e durerà circa due ore: il percorso sarà guidato dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale Campo dei Fiori.

In occasione di nature Urbane, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre dalle ore 11 alle ore 18, sarà attiva in via straordinaria anche la funicolare del Sacro Monte. In questa fascia oraria i bus della linea C del trasporto pubblico raggiungeranno la stazione di partenza della funicolare.

Per informazioni e prenotazioni: www.natureurbane.it

