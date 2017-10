Ha un malore mentre guida, 81enne va a sbattere contro una casa

(immagine di repertorio)

Perde il controllo e va a sbattere contro una casa, riportando ferite serie. E’ successo oggi pomeriggio poco prima delle 15.45, in via Corti a Biasca, in Canton Ticino.

Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale, un uomo di 81 anni domiciliato nella regione stava circolando alla guida di un’auto in via Parallela in direzione di Osogna.

Improvvisamente l’anziano ha perso il controllo del mezzo, sbandando ripetutamente e immettendosi su via Cortia dove è andato a schiantarsi frontalmente contro il muro di un’abitazione posta sul lato sinistro della carreggiata.

Le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti e potrebbero essere riconducibili ad un malore del protagonista.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e quelli della REGA che hanno elitrasportato il ferito al pronto soccorso. L’uomo a detta dei medici avrebbe riportato serie ferite.