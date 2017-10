Halloween, caccia al dolcetto tra i negozi della città

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Martedì 31 ottobre Tradate diventerà teatro di un’appassionante e golosissima “Caccia al Dolcetto” grazie all’intraprendenza ed alla collaborazione dei commercianti dei centri storici della città.

Dalle 15.00 fino alle 19.00 grandi e piccini potranno recarsi presso i diversi punti vendita aderenti all’iniziativa e, alla formula magica tradizionale “Dolcetto o Scherzetto?” riceveranno in regalo tante deliziose sorprese e si vedranno “timbrare” la piccola zucca disegnata accanto al nome del negozio visitato.

Per i commercianti l’evento rappresenta un modo per far divertire i più piccoli restituendo vitalità alla città e regalando una festa coinvolgente ed inconsueta mentre per tutti coloro che, armati o meno di cartina ed elenco dei negozi aderenti (scaricabile qui), sarà una sfida, un gioco divertente per le vie della città, un modo per incontrarsi e passare un pomeriggio “spaventosamente” diverso! Chi sarà così tenace da visitare tutti i negozi coinvolti si porterà a casa un ricchissimo e dolcissimo “bottino”!

I negozi aderenti sono:

Apex – Corso Bernacchi 70

Candyland – Corso Matteotti 45

Cesira Erboristeria – Via Santo Stefano 15

Deliss – Corso Bernacchi 72

ElyBag – Via Santo Stefano 21

Euroufficio – Corso Bernacchi 77

Firebird – Via Cavour 14

FolkPub – Corso Bernacchi 130

I Capricci – Via Santo Stefano 45

Yogorino – Corso Bernacchi 61

La Cucina del 42 – Via Matteotti 42

La Volpe Innamorata – Via Crocifisso 8

Macondo – Via Galli 91 (Abbiate)

Ottica Blueyes – Via Mameli 14

Panificio Bonadio – Via Santo Stefano 16

Pasticceria Enoteca del Corso – Via Matteotti 78

People – Corso Bernacchi 79

Privatassistenza – via Mameli 6

Tempi Moderni – Corso Bernacchi 38

Vivere giocando – Via XXV Aprile 7