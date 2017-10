Halloween in Lombardia, un business per 50 mila imprese

Foto varie

Lombardi pronti a festeggiare Halloween: oltre 50 mila le imprese coinvolte nella festa in Lombardia tra bar, ristoranti, locali e negozi di giocattoli, il 15,2% del totale nazionale, stabile rispetto allo scorso anno. A Milano è attiva un’impresa italiana su 20 (17.814, +1,4%), seguita da Brescia (7.130) e Bergamo (5.233). Superano le 3 mila anche Varese e Monza. In Italia prima Roma con quasi 28 mila attività, seguita da Milano, Napoli, Torino, Salerno e Bari. Brescia è settima e Bergamo dodicesima.

Tra cartolerie, locali, negozi di giocattoli e pasticcerie, una giornata di fatturato il 31 ottobre di circa 2 milioni per Milano e 3 milioni per la Lombardia, considerando un giorno medio. Emerge da un’elaborazione dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati registro imprese a giugno 2017 e 2016.

E tra gli eventi l’iniziativa di Ascopier, con l’Associazione di via Piero della Francesca e vie limitrofe (aderente a Confcommercio Milano), la quarta edizione di “Dolcetto o Scherzetto” nei negozi martedì 31 ottobre: negli esercizi che aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dalla locandina) i bambini potranno ricevere dolcetti o piccoli gadget.

Oggetti per le feste? Oltre la metà dell’import viene dalla Cina. Con un valore che supera i 14 milioni di euro in sei mesi, la Cina rappresenta il 58,6% delle importazioni italiane nel settore e cresce in un anno del 16,4%. Segue l’import da Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito per oltre 1 milione di euro. L’export per le feste raggiunge invece la Francia, per un valore di 2,2 milioni di euro, la Germania (1,8 milioni), gli Stati Uniti (1,6 milioni) e Hong Kong (1,2 milioni circa). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Istat nei primi sei mesi del 2017 e 2016.