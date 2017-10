Halloween, sequestrati giocattoli pericolosi

Ci sono anche giocattoli pericolosi, tra le tante merci sequestrate dalla Guardia di Finanza nell’ultimo mese. 321mila articoli complessivamente sul territorio provinciale. Sei persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e frode in commercio.

La categoria più esposta è quella dell’abbigliamento e accessori (borse, capi in pelle, scarpe, abbigliamento etc.), con altri 5mila articoli, ma anche occhiali, orologi di lusso delle più note, griffes della moda italiana ed internazionale.

Sono stati eseguiti anche controlli negli esercizi commerciali dediti alla vendita di beni di consumo. Sono stati sequestrati anche 300.000 articoli non sicuri, prodotti cioè che non rispettano i parametri di sicurezza fissati dalle Autorità in ordine al tipo di materiali utilizzati o alla potenziale pericolosità dell’oggetto (oggetti di bigiotteria, accessori per l’abbigliamento, prodotti per l’igiene).

Con l’approssimarsi della festività di Halloween,inoltre, i militari hanno sottoposto a sequestro circa 3mila articoli non sicuri messi in vendita per i festeggiamenti della “notte delle streghe”.