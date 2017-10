Halloween sul palco con “The rocky horror picture show”

Foto varie

Tra i film cult del cinema anni ’70, una menzione d’onore spetta sicuramente a “the Rocky horror Picture show” di Jim Sharman. Una pellicola dal forte impatto visivo con alcune scene al limite dell’umano delirio.

Il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospiterà, la sera di martedì 31 ottobre (giorno in cui gli eccessi sono permessi), la rappresentazione teatrale del lungometraggio che avrebbe reso famoso Tim Curry.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti: http://www.teatrosociale.it/