Truccabimbi e laboratori, Halloween “da paura” alle Corti

Martedì 31 ottobre, dalle 15 il Centro Commerciale Le Corti festeggia Halloween, la giornata più magica e spaventosa dell’anno.

Tutti i piccoli zombie, streghette o fantasmini sono invitati a partecipare alle bellissime animazioni che Le Corti dedica ai bambini, per un pomeriggio davvero “da paura”. Potrete partecipare ai simpaticissimi laboratori gratuiti dove vi divertirete a creare maschere “mostruose” oppure realizzerete colorati fantasmini, ragnetti e pipistrelli… con la pasta di sale.

Ci sarà anche un “Truccabimbi Horror” per l’occasione che creerà stravaganti look mostruosi ed essere perfetti per l’occasione. Ma le sorprese non sono finite, alle ore 16 assisterete ad uno spettacolo davvero unico ed emozionante: i bambini e non solo, potranno provare l’emozione di essere inondati da una cascata di migliaia di coloratissimi palloncini.