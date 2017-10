Hamburger, piadina e fish&chips, apre la “food court” del Centro Commerciale

Apre la food court al Centro Commerciale

Ha aperto i battenti oggi, 10 ottobre, la “food court” del Centro Commerciale di Gavirate.

Si tratta di uno spazio interamente dedicato al cibo, per ora con due operatori, che trova spazio all’ultimo piano della struttura.

Dopo lo stop dei mesi scorsi per i lavori di ristrutturazione l’intero quinto piano si sta rimodulando: si lavora per la realizzazione di un multisala, che si svelerà a breve; e si lavora per la messa a punto degli ultimi accorgimenti per aprire uno spazio destinato ad una catena di ristorazione, sempre all’ultimo livello del Centro Campo dei Fiori.

I primi avventori della food court invece già facevano capolino a mezzogiorno di oggi nelle due attività dove è possibile sedersi e consumare, con un modello di offerta tarato sulla tradizione del cibo veloce: la Piadineria, e Myke dove è possibile mangiare non solo hamburger ma anche “Fish and chips” oltre a piatti vegani.

Una “prima” in sordina, senza tagli del nastro, che ha comunque attirato clienti.

A breve, come anticipato, aprirà allo stesso piano Rossopomodoro, la nota catena napoletana di pizzeria e ristorazione, e ‘A Puteca, che nello stile dei piccoli food truck e sempre legata a questo marchio, offrirà piatti della tradizione di strada partenopea, vedi frittata di maccheroni, pizza a portafoglio e altre specialità.