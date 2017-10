Headhunterz live al Land of Freedom

musica generica

Soltanto due settimane fa si esibiva davanti a 15mila persone alla Ziggo Dome, l’arena di Amsterdam che ospita i più grandi spettacoli live della città olandese. Sabato 14 ottobre, Headhunterz suonerà al Land of Freedom di Legnano per la prima tappa italiana del suo nuovo tour Comeback2hardstyle che lo porterà nei prossimi mesi sui palchi più prestigiosi d’Europa.

Come dice il nome stesso, il nuovo spettacolo è un ritorno alle origini per il dj olandese, l’esponente numero uno al mondo dell’hardstyle, sottogenere della dance dalle sfumature più hard che vanta migliaia di appassionati anche in Italia. Headhunterz, dopo due anni in cui si è gettato a capofitto nella musica mainstream firmando collaborazioni e mix con numerosi artisti quali Avicii, Zedd, Armin Van Buuren, Nicky Romero, Steve Aoki, Krevella Tatu e Nervo, ha deciso di tornare al suono primordiale della sua musica.

Produttore, doppiatore e deejay, Headhunterz è un artista eclettico capace a soli 27 anni, era l’ottobre del 2012, di raggiungere la posizione numero 11 nella classifica Dj Mag dei migliori 100 deejay al mondo. Nemmeno a dirlo, è il più alto esponente dell’hardstyle ad aver conseguito tale posizione in classifica.

Si tratta del primo artista internazionale nel ricco calendario di eventi programmati per la stagione 2017-’18 del Land of freedom, storico locale dell’Altomilanese da quest’anno completamente rinnovato nella forma e nella direzione artistica formata dal team di Nautilus Event. Nella programmazione di questo mese spiccano Distopia (20 ottobre), evento dedicato al mondo dei tatoo, Club party 2000 (21 ottobre) con tutta la musica più bella degli Anni Duemila e il concerto dei Modena City Ramblers (27 ottobre) in attesa della grande festa di Halloween la notte del 31 con allestimenti da paura.

Il Land of freedom si trova a Legnano (MI) in via Maestri del Lavoro 23, a dieci minuti di distanza da Milano e dall’aeroporto intercontinentale di Malpensa.