I bambini disegnano l’incendio, per ringraziare pompieri e volontari

Incendio visto dai bambini asilo Comerio

Camion rossi e Canadair gialli, elicotteri e alberi in fiamme. È l’incendio del Campo dei Fiori visto dai bambini della Scuola Materna di Comerio, che hanno dedicato i loro disegni ai vigili del fuoco, ai volontari impegnati e «a tutti coloro che in questi giorni si stanno prodigando per salvare le nostre bellissime montagne».

Un incendio visto da vicino: «Il giardino della nostra scuola si affaccia verso il Campo dei Fiori» spiega Magda Balzardi, coordinatrice dell’asilo.

L’incendio al Campo dei Fiori, la presenza del fumo, il rumore dei mezzi aerei hanno molto colpito i piccoli alunni. «Abbiamo sensibilizzato i bambini sull’avvenimento che stanno vivendo e abbiamo chiesto di disegnarlo». E nei disegni dei piccoli c’è un po’ tutto quello che si è visto e si vede in questi giorni, dalle alte fiamme nel bosco ai passaggi dei canadair e degli elicotteri con i grossi serbatoi esterni per l’acqua. Ad accompagnare i disegni anche le parole dei bimbi, raccolte dalle maestre.