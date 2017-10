I “barattoli della memoria” per superare il lutto

luoghi cronaca

Nasce sul territorio “I Barattoli della Memoria”, un’associazione di promozione sociale che ha lo scopo di valorizzare la consapevolezza del lutto perinatale e del lutto che colpisce in senso assoluto le famiglie durante e dopo la gravidanza, ovvero dal concepimento a dopo la nascita.

L’associazione è stata creata grazie all’incontro di sei famiglie colpite da lutto perinatale (tecnicamente la perdita di un figlio che avviene tra la 27a settimana di gravidanza e i 7 giorni dopo il parto) che hanno deciso di mettere a disposizione la loro esperienza per favorire il confronto, la condivisione e il dialogo fra persone che hanno vissuto esperienze simili

È proprio partendo dal concetto di accoglienza e contenimento che nasce l’idea del Barattolo, come contenitore di emozioni. Negli Stati Uniti, più che in Italia, si usa il Memory Jar per conservare i ricordi legati ad una vacanza, ad un avvenimento importante o ad un anno specifico. I Barattoli della Memoria conterranno i ricordi dei bambini-angelo che sono volati in cielo.

L’associazione organizzerà una serie di iniziative a sostegno delle donne, coppie e famiglie interessate tra cui incontri singoli o di gruppo, conferenze, laboratori ricreativi e momenti di socializzazione.

L’associazione ha sede a Cassano Magnago.