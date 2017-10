I Campos live al Twiggy. Nel fine settimana anche Dj set

Campos

Inizia con il concerto dei Campos il fine settimana musicale del Twiggy Caffè (ore 21 e 30, ingresso libero). L’appuntamento è per giovedì sera quando sul palco salirà il gruppo nato dalla mente di Simone Bettin (Criminal Jokers) e Davide Barbafiera (producer attivissimo nella scena pisana, oltre che sound engineer per molte band della scena underground toscana). Al duo si aggiunge la bassista australiana Dhari Vij. Tra Berlino e Pisa per un songwriting molto moderno, che mescola voci calde a beat elettronici, un certo approccio desert folk alla psichedelia.

Il venerdì sera invece, è con Lady Violet Dj Set (ore 21:30, ingresso libero)una delle dj più richieste e influenti della scena milanese ed italiana dal 2006. Fin dai suoi esordi ha saputo creare serate selvagge e incendiarie presiedere a one night leggendarie così come animare gli eventi più raffinati del fashion milanese grazie alle sue capacità, al suo carisma e alla sua presenza scenica. La sua trasversalità le ha permesso di essere richiesta in ogni tipo di club e festival. Più di ogni altra cosa Violet tiene alla sua creatura TRASHICK, serata di culto che da oltre cinque anni anima le notti milanesi.

Sabato sera invece, è Pogodisco un Dj set a cura di Deejay Dave (ore 21:30, ingresso libero). Davide Monteverdi aka Deejay Dave è un agitatore notturno borderline, blogger musicale, performer per vocazione e modello per caso. Deejay per congiuntura economica e sound designer per pigrizia mette i dischi per i brand e i club più rinomati, ma non vuol saperne di comportarsi per benino se il party schizza ormoni e sudore a pioggia. Slamdancer professionista, headbanger per definizione, ha capitanato per anni la celeberrima one night del giovedì milanese, RAZZPUTIN, facendo di pubblico e consolle una cosa sola.

Il suo stile è davvero unico e miscela con anarchica sapienza Rock and Roll, Electro, Indie Rock, Disco Punk, New Wave, Surf, Ska e tutto quello che gli passa per la testa senza distinzione tra i grandi classici e le ultimissime novità.