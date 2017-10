I docenti dell’Einaudi in trasferta in Romania per l’Erasmus

progetto erasmus

Si è svolto in Romania lo scorso mese di settembre il secondo meeting transnazionale del progetto Erasmus in partenariato strategico che vede l’Istituto Einaudi di Varese quale capofila.

I lavori si sono svolti a Bucarest presso il liceo teoretico Mihail Ionescu. I docenti italiani con i colleghi spagnoli e romeni hanno preparato i lavori per la prossima mobilità studentesca che vedrà Varese ospitare per il secondo anno ragazzi provenienti dall’istituto Eduardo Janeiro di Fuengirola e dal liceo Teoretico Mihail Ionescu.

I docenti coinvolti hanno inoltre progettato i lavori di rilevazione statistica prevista dal progetto stesso e dato avvio a due iniziative molte importanti: l’istituto Einaudi si candida non solo per la certificazione di scuola green amica dell’ambiente, in un percorso di riconoscimento civico della propria impronta sull’ambiente dove opera ma anche per la certificazione di scuola amica dei bambini e degli adolescenti con l’Unicef rafforzando la propria identità di scuola “inclusiva”