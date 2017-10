I migliori food truck d’Italia si ritrovano a Castellanza

street food

Il 20, 21 e 22 ottobre a Castellanza arriva per una grande festa d’autunno il miglior cibo di strada da tutta Italia. Due grandi realtà del territorio, Street Food Parade e Urban Street Food Festival si uniscono per offrire una grande festa in un unico grande evento con i migliori Food Truck, autentici ristoranti gourmet su ruote, che delizieranno grandi e piccini, musica e tanto divertimento per tre lunghi giorni ricchi di gusto.

Altissima qualità del cibo e delle materie prime utilizzate, ottimo rapporto qualità/prezzo della proposta gastronomica ma soprattutto tanto divertimento, sono gli ingredienti di questa prima attesissima edizione di Castellanza Street Food Festival che avrà luogo in Piazza Mercato.

La lista dei Truck partecipanti a Castellanza Street Food Festival spazia tra specialità regionali e internazionali da mangiare al volo, tra arrosticini, pizzoccheri e sciatt valtellinesi, gnocco fritto, hamburger di fassona piemontese, cartocci di pesce fritto, sushi, carne affumicata e polpette nostrane, passando per panini con il polpo della tradizione pugliese, prodotti salentini e piadine romagnole, ma anche cannoli siciliani, tapas spagnole, paella e sangria, picanha brasiliana e cucina dominicana fusion,delle specialità da provare. Una parte del Menù della manifestazione comprenderà anche piatti vegetariani e 100% vegani.

Tra i food truck presenti anche due eccellenze che partecipano alla trasmissione TV, Street Food Battle in onda dal 12 ottobre su Italia Uno e che mette in competizione alcuni tra i migliori food truck nazionali, stiamo parlando di Frysell con la sua cucina pugliese della tradizione rivisitata in chiave moderna e della cucina asiatica di Asian Crossover che vede sul truck il plurititolato Chef Marco Loy, già protagonista di Masterchef e Chopped Italia.

Tutti i pomeriggi saranno arricchiti da aperitivi musicali con concerti in acustico di musica jazz e rockabilly e dj set per accompagnare i visitatori con un’atmosfera unica.

E tutte le sere si ballerà con il fenomeno della Silent Disco, la grande festa silenziosa. Basta indossare le magiche cuffie e ci si proietta in un’esperienza fuori dall’ordinario, mentre tutto tace a Castellanza si ballerà con 3 DJ che trasmetteranno 3 generi diversi su 3 canali differenti su cui sarà possibile sintonizzarsi con speciali cuffie wireless, per dare vita alla rivoluzione danzante più silenziosa che c’è. Per i bambini, laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e tanto divertimento oltre a una speciale Silent Disco a loro dedicata la domenica pomeriggio. Un evento organizzato da Chocolat Pubblicità e l’Ass. Culturale Le Officine, con il patrocinio del Comune di Castellanza (VA) e la collaborazione di Pro Loco Castellanza.