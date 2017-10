I misteri di Dafne, la 20enne che si è inventata un rapimento per sparire

busto arsizio varie

Potrebbe aver architettato tutto lei, Dafne Di Scipio, la misteriosa 20enne con grandi occhi chiari e capelli biondi che avrebbe finto un rapimento per andarsene via con uno degli spacciatori dei boschi di Marnate e lasciare il fidanzato, concupito due mesi prima, con l’auto in fiamme tra la zona industriale di viale Kennedy e il bosco del parco del Rugareto.

La 20enne che ogni giorno pubblicava un post su Facebook in cui giurava eterno amore al suo Matteo è la stessa che è stata trovata dagli agenti della Polstrada in un autogrill, forse in compagnia degli stessi suoi “rapitori”, mentre faceva una sosta lungo l’A8 a Castronno. Non è dato sapere da dove provenisse e dove fosse diretta nel suo girovagare da “sequestrata” per oltre 48 ore.

Certamente non si è curata di quello che ha lasciato dietro di sè tra centinaia di uomini e mezzi impegnati a cercarla, un fidanzato con l’auto bruciata e un piccolo paese della Valle Olona che si è ritrovato al centro di un clamore mediatico per una storia da film.

E non sarebbe la prima volta che le forze dell’ordine si devono occupare di lei. Era già successo ad un suo precedente fidanzato di procurare un allarme perchè lei le aveva detto di essere stata rapita e anche in quell’occasione aveva deciso di sparire alla sua maniera.

In un’altra occasione Dafne era fuggita dalla comunità per minori alla quale era stata affidata ed è stata trovata a casa del fidanzato nascosta in un armadio.