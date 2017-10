I profughi giocano a calcio, il gestore fa manutenzione al campo sportivo comunale

campo da calcio oratorio matteo darmian

A Coarezza scende sul campo da calcio la squadra dei richiedenti asilo della KB. È il frutto di un accordo tra il Comune, l’ex municipalizzata Spes e la Kb srl, il gestore dei profughi ospitati in via Briante a Somma (e di numerosi altri centri).

I ragazzi della squadra – che vengono prevalentemente dall’Africa e sono ospitati anche in altri centri Kb – si allenano due volte alla settimana al campo di Coarezza, in orari in cui l’ impianto era inutilizzato dalle società sportive locali. In cambio la Kb srl s’impegna a fare lavori di ristrutturazione del valore complessivo di 30mila euro.

«In questo modo non vengono sottratti beni alla collettività, ma anzi vengono riqualificati quelli esistenti», commenta il sindaco Stefano Bellaria.Il riferimento è alla puntata precedente dei rapporti tra Comune e Kb: la società di Roberto Garavello e Katiuscia Balansino aveva ipotizzato di acquistare l’ex colonia Enel detta “La ticinella” (di fianco al ponte-diga di Porto della Torre). Il Comune allora aveva chiesto un passo indietro e da quel confronto è nata l’attuale soluzione.

«È un accordo virtuoso che porta risultati positivi per tutti» commenta ancora Bellaria. Il sindaco di Somma – come già in precedenti occasioni – ricorda che l’amministrazione comunale non ha potere di decidere o stoppare l’ insediamento di un Cas (Centro di Accoglienza Straordinario) sul proprio territorio, perchési tratta di iniziative private che rispondono solo al Prefetto e al Ministero dell’Interno. «L’amministrazione può però adoperarsi perché l’ esperienza vissuta dagli ospiti sia costruttiva». Dal sindaco anche un ringrazimento alla squadra CSI dell’Atletic Somma 1998, per la collaborazione nel progetto.

La presenza di Kb srl, come in altre località, non è stata certo priva di problemi, va ricordato. Come a Samarate, Gallarate, Uboldo, Busto, anche qui i richiedenti asilo hanno di tanto in tanto protestato pubblicamente. L’estate scorsa ci fu il grave episodio di un profugo che perse la testa senza ragione e danneggiò auto e arredi pubblici (la Kb ha poi risarcito i danneggiati, come previsto, spiega il sindaco). In ogni caso, problemi a parte, qui il confronto tra amministrazione e Kb porta man mano qualche risultato.

Altra tappa sarà poi la definizione di nuovi corsi di formazione professionale, che daranno occasioni in più ai richiedenti asilo, saranno a carico della Kb ma saranno aperti anche ai disoccupati presenti sul territorio.