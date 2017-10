I titoli giovanili lombardi in palio a Ispra

Triathlon promozionale a Besozzo (inserita in galleria)

Ispra attende circa 300 giovani e giovanissimi appassionati di triathlon nella giornata di domenica 8 ottobre. Nella cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore sono infatti in palio i titoli regionali delle categorie Junior, Youth A e Youth B, ma la gara in programma vedrà in lizza anche gli atleti delle classi di età mini-cuccioli, cuccioli, esordienti e ragazzi, sia in campo maschile sia femminile.

A organizzare l’evento, inserito nel Circuito Tri Kids Lombardia, sarà la società locale, la Oxygen Triathlon, in collaborazione con il Comitato Regionale della FITRI e il Comune di Ispra.

Il cuore della manifestazione isprese (si inizia alle ore 10) sarà la zona della piscina Sport Club 12 di via Giacomo Leopardi 232; i percorsi di bici e corsa saranno infatti tracciati nelle zone adiacenti all’impianto sportivo.

Le premiazioni delle categorie Youth e Junior si svolgeranno alle 12.30, quelle delle altre categorie alle 17.30 mentre la manifestazione terminerà alle ore 18.00.

Per informazioni su programma e percorsi si può visionare il sito della Oxygen a QUESTO link.