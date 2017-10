I varesini sono tornati a parcheggiare a Casbeno

Gli alunni di quattro scuole, infanzia di via Veratti, primarie Morandi e Canziani oltre al liceo Ferraris hanno ricordato l'importante ricorrenza

Ci si abitua a tutto. A volta le frasi fatte, spiegano un po’ come vanno le cose. La notizia è che a Casbeno, il quartiere che è stato riempito di strisce blu con gli stalli a pagamento, la gente è tornata a parcheggiare. Tuttavia gli spazi non sono pieni e dunque vi é una rotazione: si trova posto insomma. Basta pagare.

Bello, brutto? A voi il giudizio. Ma l’assessore Civati avverte: “Abbiamo spostato una parte del traffico all’esterno del centro”. Il sopralluogo che abbiamo compiuto questa mattina mostra la situazione. Nei primi giorni di applicazione del piano, i cittadini erano letteralmente fuggiti dagli stalli blu di Casbeno, lasciandoli desolatamente vuoti. Un’immagine che rivelava come l’utenza fosse terrorizzata e probabilmente arrabbiata per l’introduzione di una sosta a pagamento che stravolgeva antiche abitudini come quella di utilizzare le strade di quel quartiere per lasciare l’auto e poi andare a piedi in centro a fare commissioni o a lavorare.

A occhio peró si puó intuire l’odierna situazione. In particolare è tornata a riempirsi di auto la strada di via Monterosa, dove ha sede l’Ats e dove vi sono le scuole e l’Aler. Ma le auto sono anche tornate in via Verdi, via Copelli, nella cintura intorno alla questura.

Tutte, o quasi, espogono il tagliando della sosta, qualcuno espone l’abbonamento nelle vie a ridosso della scuola Casula Daverio.

Un lento ritorno alla normalità, che non esclude ovviamente il fatto che vi sia un disappunto per il pagamento, ma che indica piuttosto come il traffico si stia autoregolando e abbia ormai preso le misure. A Casbeno vi sono ancora molti problemi, come quello legato alla protesta dei negozianti che hanno avviato una raccolta firme per chiedere più parcheggi bianchi. Ma l’introduzione di posti auto per la sosta libera in piazza Meucci, alla stazione di Casbeno, è legata a un accordo con le Ferrovie Nord poichè il sedime è di loro proprietà ed esiste un protocollo che vincola gli stalli ai pendolari che prendono il treno.

L’assessore Civati ha chiesto alle Ferrovie Nord di discutere eventuali correttivi, ma ci vorrà del tempo e soprattutto occorrerà il via libera dell’azienda ferroviaria, presieduta dall’ex consigliere regionale della Lega Nord Andrea Gibelli.