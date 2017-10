I viaggi spaziali nei fumetti di fantascienza: se ne parla all’Insubria

nathan never apertura

Continua all’Università degli Studi dell’Insubria il ciclo di incontri “Scienza & Fantascienza”, organizzato dal professor Paolo Musso del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, in collegamento col suo corso di “Scienza e fantascienza nei media e nella letteratura”.

Dopo il primo incontro tenuto due settimane fa da Luigi Petruzzelli, titolare delle Edizioni Della Vigna, il ciclo prosegue mercoledì 25 ottobre alle 14,30 nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo a Varese con un incontro sui viaggi spaziali nel fumetto di fantascienza tenuto da Antonio Serra, Fabio Jacomelli e Davide Barzi, della Sergio Bonelli Editore.

«Come sempre – ci dice il prof. Musso – non poteva mancare l’incontro con i nostri storici partner della Sergio Bonelli Editore. L’immancabile Antonio Serra, creatore della grande saga fantascientifica di “Nathan Never”, ci racconterà come è cambiato il modo di concepire e rappresentare i viaggi spaziali nella storia del fumetto. Inoltre Davide Barzi, sceneggiatore di varie serie bonelliane, tra cui “Dampyr” e lo stesso “Nathan Never”, ci racconterà le avventure di una sua “creatura” particolarmente in sintonia con il tema di quest’anno, il simpatico gorilla-astronauta Josif. Infine, come è ormai tradizione, sarà presente un disegnatore specializzato sul tema, il bravissimo Fabio Jacomelli, che ci darà “in diretta” un saggio della sua arte, cosa che non manca mai di colpire i presenti, sia per la velocità che per la qualità, perché nel caso dei disegnatori bonelliani parlare di arte non è davvero un’esagerazione.»

A seguire, l’8 novembre alle 14,30 al Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio Roberto Della Ceca e Davide Maino parleranno della storia dell’astronautica e della missione Euclid, dedicata allo studio del cosiddetto “Universo oscuro” (materia oscura e energia oscura). Quindi il 22 novembre alle 18 nell’Aula Magna dell’Insubria di Via Ravasi 2 Claudio Maccone, Direttore Tecnico della International Academy of Astronautics (IAA), ci parlerà dell’astronautica dei secoli futuri, spiegando i progetti di alcune missioni davvero avveniristiche, a cui lui stesso ha in parte contribuito. Infine, il 6 dicembre alle 14,30 al Collegio Cattaneo di Via Dunant 5 a Varese Mauro Gervasini concluderà il ciclo in bellezza mostrandoci le immagini più spettacolari e le idee più interessanti dei film di fantascienza dedicati ai viaggi spaziali.

Per ulteriori informazioni ed eventuali variazioni del programma, tenere d’occhio il sito dell’Insubria (www.uninsubria.it) alla sezione Eventi.