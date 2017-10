Iacolino guarda avanti: «Vincere aiuta a vincere»

Varese - Derthona 3-2

La vittoria di Coppa Italia contro il Mantova è un toccasana per il Varese, che bissa il successo in campionato. Un risultato importante soprattutto per il morale, così come conferma mister Salvatore Iacolino: «Non era tanto importante il passaggio del turno, ma la continuità dei risultati e la consapevolezza di essere una buona squadra. Vincere aiuta a vincere. Abbiamo fatto una prestazione positiva contro una buona squadra. Sono contento per i ragazzi, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Abbiamo fatto esordire un ragazzino del 2000, che può essere il futuro del Varese. Repossi può giocare dall’inizio, ma messo in campo quando gli altri mollano diventa devastante. Oggi comunque l’ho fatto entrare in campo dopo perché mi serve domenica, quando molto probabilmente partirà titolare. Molinari sta meglio, ha voluto giocare qualche minuto in più nella ripresa; sta entrando in forma e per noi è una pedina molto importante perché ci mancano i suoi gol. Rolando e Granzotto oggi hanno fatto bene, confermando di essere due ottimi giocatori e sui quali io conto molto. In vista dell’OltrepoVoghera posso dire che hanno 14 punti non per caso. Ho visto le loro partite e posso confermare che sono una squadra molto compatta, per me faranno molto bene in campionato, ma noi cercheremo di vincere; ne abbiamo bisogno».

L’allenatore del Mantova Renato Cioffi, non dà un brutto voto ai suoi: «Siamo venuti qua per non perdere e portare a casa la qualificazione. Alla lunga però abbiamo faticato perché chi ha giocato oggi non aveva fatto molti minuti in campionato. Dopo l’espulsione è stata ancora più difficile, ma qualcosa di buono ho visto in visione futura».

Mattia Rolando ha siglato il gol del vantaggio ed è stato autore di una prestazione positiva: «Sono contento, finalmente sono riuscito a fare gol. Anche la prestazione collettiva è stata buona. Andiamo avanti. Tutte le squadre che vengono qua sono agguerrite. Non mi aspettavo una partenza così, siamo una squadra nuova che aveva bisogno di tempo per amalgamarsi, ma stiamo mettendo le cose a posto e cerchiamo di migliorare sempre. Abbiamo dei punti da recuperare in classifica e quindi cercheremo di vincere il più possibile, partendo da domenica».

LE PAGELLE:

BIZZI 6: Non tanti interventi, ma un paio decisamente buoni.

FRATUS 6,5: Buona prestazione per il laterale destro. Chissà che non convinca Iacolino a lanciarlo anche in campionato (M’Zoughi s.v.)

SIMONETTO 6,5: Preciso e attento, una sola piccola indecisione nel primo tempo, ma la difesa regge molto bene in generale

BRUZZONE 7: Un paio di interventi molto precisi per fermare le discese avversarie. Guida bene il reparto

GRANZOTTO 6,5: Inizio un po’ sonnolento, poi esce bene con il passare dei minuti

MONACIZZO 6,5: Solita partita molto attenta e da grande incontrista. Oggi bene anche con la palla tra i piedi (Magrin s.v.)

ZAZZI 6: Non sembra ancora nella forma migliore e a volte rallenta la giocata. Mezzo punto in più per l’assist del vantaggio

ROLANDO 6,5: Una buona prestazione generale, condita da un gol prezioso

LERCARA 5,5: Gli manca ancora il passo, ma è in crescita e Iacolino dimostra di voler credere in lui

BATTISTELLO 6,5: Copre bene il campo e la fascia. Primo gol in maglia biancorossa che blinda il risultato (Melesi s.v.)

MOLINARI 6: Sta crescendo di condizione e si vede, ma oggi è pericoloso solo con un calcio di punizione. Il Varese ha bisogno dei suoi gol, come ammette Iacolino a fine partita

REPOSSI 7: I soliti strappi per bruciare la difesa avversaria. Prima causa il cartellino rosso del portiere ospite, poi manda in rete Battistello