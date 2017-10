Iacolino spera: “Tre punti che ci ridanno fiducia”

Varese - Arconatese

Rocambolesca, ma importante: la vittoria ottenuta dal Varese contro l’Arconatese ridà fiato ai biancorossi in vista di due turni assai difficili, con Gozzano e Caronnese. Ecco l’intervento in sala stampa di mister Salvatore Iacolino: «Il risultato in questo momento è la cosa più importante perché i tre punti ci ridanno morale e fiducia. Per il resto inizio a pensare che sia una di quelle annate in cui non so cosa devi fare per buttarla dentro: continuiamo a creare palle-gol ma senza segnare. La verità è che in questo momento non siamo sereni e così tutto diventa più difficile. Vediamo se questo successo ci darà la tranquillità giusta per fare un filotto di risultati».

Tornando sul concetto di serenità, Iacolino spiega: «Quando giochi sereno certi errori, come quello tra Ferri e Bizzi, non li commetti. Io credo che il Varese abbia fatto una buonissima partita contro un’avversaria che si è solo difesa, e contro schieramenti così non è semplice. E poi abbiamo trovato il gol nel momento in cui forse stavamo facendo meno bene». Interpellato sui singoli, il tecnico spiega: «Ho fatto i complimenti a Rolando perché è stato bravissimo ed è entrato con lo spirto giusto, quello che voglio vedere. Lo stesso vale per Palazzolo che non è ancora al meglio: sono stato obbligato a rischiarlo e il suo apporto in area è stato importantissimo. Longobardi potrebbe avere una frattura al pollice del piede: domani ne sapremo di più. Molinari invece va preso per il giocatore che é: entra poco nel vivo del gioco ma se gli capitano certi palloni li sa sfruttare. Evidentemente è in un periodo no, e il rigore lo dimostra».

Ora arrivano due partite da “bollino rosso”: «Sono straconvinto che faremo bene. Andiamo a Gozzano con umiltà ma ce la possiamo giocare, loro non pensino di avere già vinto. Contro le squadre toste, siamo tosti anche noi».

LIVIERI, RABBIA E DISPIACERE

Sul fronte arconatese, mister Livieri arriva sbuffando in sala stampa, con la delusione dipinta sul volto: «Ci speravamo ed ero convinto di poter portare a casa un risultato ma sono successe due cose che mi hanno dato fastidio. Non tanto l’espulsione di Di Lauri ma la testata di Repossi avvenuta 30” prima e il gol annullato nel primo tempo quando Ferri è caduto sulla palla. Il Varese è grande società e ha grande pubblico, non ha bisogno di queste decisioni. Ai miei non posso dire nulla, abbiamo sette giocatori fuori e ora avremo uno squalificato, un infortunato e Novello con il naso rotto, e non se l’è spaccato da solo».

Parlando del Varese, Livieri spiega: «Mi aspettavo un avversario carico e invece ho visto una squadra non tranquilla, credo a causa del momento difficile. Hanno tanti giocatori di categoria superiore, ma il campo ha detto che tra noi e loro non c’è questa grande differenza, quindi mi tengo stretti i miei ragazzini per l’impegno che ci hanno messo».

MONACIZZO: “VITTORIA MERITATA”

Cristian Monacizzo, mediano biancorosso, è stato tra i migliori in campo: «Vittoria importante e meritata perché ci abbiamo dato dentro fino alla fine nonostante una serie di episodi sfavorevoli come il rigore o il palo arrivato subito dopo. L’espulsione di Di Lauro? Non credo sia eccessiva, perché l’intervento è stato duro, poi però questa è una decisione che deve prendere l’arbitro in pochi istanti. Ora ci attende una grande partita, già mercoledì: dobbiamo continuare a lavorare duro per risalire».

Il centrocampista non è d’accordo con chi parla di un Varese alle prese con un blocco psicologico: «Una squadra in quelle condizioni non crea così tante occasioni come noi: oggi ne abbiamo avute 6 o 7 nitide fin dall’inizio. Se sblocchi il risultato subito le cose riescono meglio, altrimenti tutto diventa più difficile. Ora andiamo a Gozzano: dobbiamo affrontare ogni partita con l’idea di vincerla, questa è la mentalità da avere ogni giorno. Andremo in Piemonte per giocarla al 100%, solo alla fine vedremo come è andata».

PALAZZOLO, FIDUCIA RIPAGATA

Spazio infine all’uomo-match, Nicolò Palazzolo, che arriva dopo una seduta di borsa del ghiaccio visto che – ammette lui stesso – sente ancora male pur migliorando di giorno in giorno. «Non mi aspettavo di giocare e ovviamente nemmeno di segnare: ringrazio il mister per la fiducia, sono contento sia stata ripagata. Iacolino mi aveva avvisato che in caso di necessità mi avrebbe utilizzato, sono contento che sia andata così perché siamo in un periodo stregato che speriamo di superare con questo risultato. Ora arrivano Gozzano e Caronnese, sarebbe bello fare filotto. Sul gol ho sfruttato sia una “spizzata” di un difensore, sia il fatto che sono stato lasciato libero sul secondo palo».