Il Bra viaggia a ritmo playoff. Il Varese si sbloccherà?

Varese - Bra 2-2

L’ultima partita disputata dal Varese, sabato scorso contro la Caronnese, ha se possibile aumentato il tasso di instabilità emotiva della formazione biancorossa, che continua a dare l’impressione di non riuscire a sbloccarsi ed essere preda di paure e braccini che ne impediscono il decollo. In trasferta, in particolare, Ferri e compagni hanno sempre raccolto delusioni: pareggio a Borgaro all’esordio, poi solo sconfitte.

ANTICIPO DEL SABATO

E il match di Bra, anticipato a sabato 28 (ore 15), non sembra certo il più semplice per liberarsi la mente e cogliere un risultato scaccia crisi. Il Varese giocherà infatti sul campo di una delle formazioni che si sta meglio comportando in questo primo scorcio di stagione: i giallorossi di mister Fabrizio Daidola marciano con passo da playoff (18 punti, due sole sconfitte) trascinato dalle (6) reti di bomber Lazzaro e vogliono restare su quei livelli. Foto in alto: Rolando contro il Bra nella scorsa stagione

ANTICIPI – In campo sabato anche Caronnese e Varesina

PIOVE SUL BAGNATO

La squadra di Iacolino (finora mai in discussione, ma il credito non sarà eterno) ha anche trascorso una settimana complicata: Longobardi è finito sotto i ferri dopo ulteriori esami all’alluce “pestato” contro l’Arconatese, Molinari e il giovane M’Zoughi sono andati in ospedale a Gallarate a causa di uno scontro aereo in allenamento, Magrin si è dovuto fermare per un dolore al ginocchio e non è stato convocato.

Poi la questione portiere che per Bra sarà risolta facilmente: giocherà Frigione dopo che Bizzi, già sulla graticola, si è fatto male a una spalla in allenamento: nulla di grave ma dovrà restare a riposo.

L’undici di partenza dovrebbe comunque ricalcare quello visto con la Caronnese: detto di Frigione, anche Rudi dovrebbe tornare titolare ai danni di Bruzzone (Fratus e Arca sulle fasce, Ferri al centro). Dal centrocampo in su la squadra sarà confermata, con il tris Monacizzo-Palazzolo-Battistello e con Rolando alle spalle di Repossi e Molinari, che giocherà con cinque punti in testa.

#DIRETTAVN

Il match dello stadio "Bravi" sarà raccontato in diretta dal nostro giornale attraverso il consueto "live" già attivo dal venerdì pomeriggio.