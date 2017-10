Il Cardinale Delpini saluta la Madonna di Fatima

Una chiesa gremita ha salutato domenica pomeriggio la statua pellegrina della Madonna di Fatima, che si è fermata per una settimana a Tradate e che è partita alla volta di Gorla Maggiore. Alle 15, nella chiesa santo Stefano di Tradate, si è svolta la santa Messa, officiata dal cardinale Mario Delpini: «È giusto che esistano le lacrime – ha detto Delpini durante l’omelia -, non bisogna denigrarle, bisogna affidarsi agli altri e non bisogna mai vergognarsi di lasciarle uscire da noi».

