Foto di Mauro Valini

Il castello di Azzate è in vendita. Se ne sta occupando la prestigiosa agenzia immobiliare Engel & Völkers. Il prezzo è alto ma il palazzo è davvero prestigioso: 6.450.000 euro.

COM’E’ FATTO IL CASTELLO

La villa è del 1800 ed è composta da 10 camere, 10 bagni, una superficie di 6700 metri quadrati e un terreno di 4 ettari.

Era la casa della famiglia Bossi, una famiglia nobile che costruì la villa-castello allo scopo di avere una residenza più idonea alle sue nobili origini.

La descrizione della Engel & Völkers dice: «Questa proprietà, unica nel suo genere, si estende su una superficie totale di 43.400 mq circa, dei quali oltre 35.000 sono destinati a parco secolare e giardino all’ italiana.

La parte edificata è composta da vari corpi di fabbrica: il castello, il borgo, le guardiole ed altri elementi di minore importanza.

Il Castello, già esistente alla fine del XIV secolo e completamente rivisto nel XVIII secolo, si eleva per tre piani fuori terra e presenta alcuni saloni affrescati con pavimenti in seminato veneziano, cotto e legno ad intarsi. Si trova in ottimo stato di manutenzione.

Il Borgo è stato oggetto negli anni scorsi di un intervento edilizio non ultimato e si trova attualmente suddiviso in unità abitative indipendenti allo stato rustico.

Le Guardiole, poste alla destra e alla sinistra del viale di accesso, devono essere ristrutturate. Su di esse campeggiano gli stemmi di due delle nobili famiglie che, nel corso dei secoli, hanno occupato questa dimora.

L’ accesso alla proprietà avviene attraverso uno splendido cancello in ferro battuto dietro il quale si apre un bel vialetto ad imbuto che porta al Cortile d’ Onore, interamente racchiuso dai corpi di fabbrica dell’edificio formando così una fiabesca Corte Castellana.

Tutti gli ambienti principali del Castello sono ricchi di affreschi e di decorazioni di alto valore artistico che risalgono alla fine del 1700 e si trovano in ottimo stato di conservazione». (nel sito dell’agenzia trovate tutte le immagini)

Il castello è abbandonato ormai da tempo: i costi per il mantenimento di un’edificio di quel tipo sono davvero molto alti, ma non c’è dubbio che sia, insieme al Palazzo Comunale, il “pezzo” più prestigioso del paese.

Non resta che sperare che qualcuno abbia la disponibilità economica per acquistarlo.