Il centrodestra ha organizzato un corteo a Varese contro la giunta

Il centrodestra ha organizzato un corteo e una manifestazione di piazza per protestare contro l’amministrazione comunale. Per la politica locale è una vera novità: non era mai accaduto, ma d’altronde lo schieramento guidato da Lega e Forza Italia non era mai stato all’opposizione. La manifestazione tuttavia non sarà classificata come una iniziativa di partito. La locandina non prevede loghi o simboli, ma solo uno slogan “La voce dei varesini non deve essere ignorata”e ha l’ambizione di attirare cittadini di ogni fede politica.

Il programma prevede un corteo da piazza Repubblica a via Sacco, con un comizio finale in Piazza Montegrappa.

“Non abbiamo messo volutamente nella locandina loghi di partito – spiega Roberto Leonardi coordinatore cittadino di Forza Italia – perché vorremmo partecipare tutti insieme come cittadini. Cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che sono stati penalizzati dalle scelte del sindaco di questi mesi, e davvero siamo aperti a raccogliere tutte le istanze per convogliare la gente in un corteo pacifico, tranquillo, che partirà da piazza Repubblica, andrà in via Sacco e finirà in piazza Monte Grappa, dove ci sarà un piccolo comizio.

Giro tanto in città – continua Leonardi – e ho notato che c’è tanta gente in città delusa e arrabbiata per quanto sta accadendo. Credo che farsi vedere sia importante per aggregare e riunire la gente che sta soffrendo e dunque far sentire all’amministrazione che sta compiendo scelte che penalizzano tante persone”.

Il tavolo di coordinamento di tutte le opposizioni del centrodestra di recente ha riunito le forze e si è presentato alla stampa e ha annunciato un referendum cittadino contro il piano della sosta.