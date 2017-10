Il Circolo Destra Italiana si schiera per il sì al referendum

I candidati sindaco a confronto. Sul palco Paolo Orrigoni, Davide Galimberti, Flavio Pandolfo, Francesco Marcello e Andrea Badoglio

Il Circolo Destra Italiana al Referendum del 22 Ottobre, vota sì. È una posizione netta quella che tiene a comunicare il presidente varesino Francesco Marcello in merito alla scadenza referendaria di ottobre.

I gruppo politico spiega che sono per l’affermazione del Si, nel quadro generale dell’unità nazionale. «Riteniamo pretestuosa e strumentale la posizione assunta dai partiti del centrodestra – spiega Marcello – , paventando un attacco ai valori della “Patria”. Autonomia per noi significa rispettare i diritti legittimi dei cittadini lombardi nulla a che vedere con altre iniziative italiane e straniere. La presa di posizione negativa, espressa dai partiti nell’area del centrodestra e a pochi giorni dal voto, sembrerebbe un distinguo, fatto per affermare la persona nella gara della leadership. Infatti crea scompiglio nei partiti che per il referendum si sono espressi positivamente in Regione Lombardia. Destra Italiana chiede fermamente che le giuste rivendicazioni dei cittadini lombardi non entrino a far parte di faide a livello nazionale».