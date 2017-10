Il Como frena la Caronnese. La Varesina perde a Pavia

Le foto della Caronnese

Partita emozionante e ricca di emozioni a Caronno Pertusella, dove il Como ferma sul 2-2 la Caronnese, che rimane comunque al primo posto del Girone A. Non serve invece il cambio di panchina alla Varesina, sconfitta 2-0 a Pavia.

CARONNESE – COMO 2-2

Quattro gol e tanto spettacolo a Caronno Pertusella, dove il Como impone il 2-2 alla Caronnese, con i rossoblu che trovano il punto del pari in pieno recupero. Primo pareggio dopo cinque vittorie di fila per la squadra di Aldo Monza. Caronnese in vantaggio al 20’ con una sfortunata autorete di Sentinelli per il Como. Il pareggio arriva al 26’ con la rete di Bova su azione d’angolo. Prima dell’intervallo le due squadre rimangono in dieci: prima Gentile per i lariani, un minuto dopo Parisi per i padroni di casa. Nella ripresa la squadra ospite ribalta la sfida: al 18’ Sentinelli su rigore rimette in equilibrio la sfida, ma nel finale un altro rigore rimette le sorti della sfida in equilibrio: a realizzarlo è Massaro al 48’.

PAVIA – VARESINA 2-0

Il cambio in panchina non porta benefici immediati alla Varesina, che anche con Marzio nel ruolo di allenatore perde 2-0 a Pavia. Un gol per tempo per i pavesi: apre la sfida al 25’ del primo tempo Mapelli, raddoppia nella ripresa al 14’ Franchini. Nonostante la superiorità numerica nel finale, le fenici non riescono a riaprire la sfida e tornano a casa con una sconfitta.