Il Coni apre le porte allo sport

La Delegazione Provinciale Coni di Varese lancia l’iniziativa “Porte Aperte allo Sport”.

E’ una evoluzione del classico Sport in Piazza, concepita per chiamare in causa direttamente le Società Sportive che aderiranno rendendole protagoniste, dal 14 ottobre al 16 novembre, direttamente nella loro “casa madre” in open day liberi in orari e giorni come da programma allegato.

Il Progetto si propone di coinvolgere le Società Sportive aderenti, sotto l’egida e la regia del Coni, affinché mettano a disposizione strutture e personale tecnico a coloro che volessero provare “in loco” la disciplina sportiva scelta.

«E’ un modo più completo – spiegano dal Coni -, di rendere le Società protagoniste nel loro territorio di competenza, un livello più professionale rispetto al classico Sport in Piazza. E’ rivolto, principalmente, a ragazze e ragazzi in età scolare ed ai genitori che potranno cosi verificare in prima persona la qualità didattica, educativa e funzionale della Società. L’iniziativa avrà svolgimento dalla metà di ottobre a metà novembre a scelta delle Società in accordo con il Coni che, a nostro parere, potrà aumentare di gran lunga la propria credibilità nei confronti di Federazioni e Società rendendosi protagonista in prima persona. Lo Sport racchiude in sé una componente educativa e formativa che, se ben curata, costituirà le fondamenta del futuro atleta. La nostra Provincia è ricca di attività motoria e sportiva, grazie al costante lavoro di Federazioni e Società. Vogliamo rendere loro merito attraverso un mese di grande sport. Grazie a tutti».