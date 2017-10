Il consigliere Iannini rifonda il Gruppo Misto

Gaetano Iannini, 2016, Lista Galimberti. Signorile.

Il consigliere comunale Gaetano Iannini ha presentato una nuova squadra che lo aiuterà nel Gruppo Misto per le commissioni comunali. Espulso dal gruppo della Lista Galimberti, Iannini si ripropone come caposquadra di una nuova compagine che ormai sta a metà strada tra maggioranza e opposizione, molto civica, con elementi eterogenei, ma che contiene anche persone dell’opposizione di centrodestra extraconsiliare, come Mattia Colombo.

La squadra che mi aiuterà nelle commissioni consiliari:

commissione n. 1 – affari generali, servizi civici, gestione personale, rapporti con i quartieri, rapporti con l’Università – Maurizio Soldano

commissione n. 2 – programmazione economica, politiche fiscali, partecipazioni e amministrazione del patrimonio – Mattia Colombo

commissione n. 3 – lavori pubblici, difesa del suolo e manutenzione del patrimonio comunale, impianti e reti – Chiara Nicora

commissione n. 4 – P.G.T., mobilità e urbanistica – Chiara Nicora

commissione n. 5 – Cultura e Turismo – Bruno Belli

commissione n.. 6 – Servizi educativi – Gaetano Iannini

commissione n. 7 – Servizi sociali, politiche abitative e del lavoro – Ari Mekiker

commissione n. 8 – Polizia locale, sicurezza e protezione civile – Gaetano Iannini

commissione n. 9 – Tutela ambientale, verde pubblico, decoro urbano e sport – Arturo Bortoluzzi

commissione n.10 – Attività produttive e semplificazione – Ari Mekiker

commissione n.11 – Rapporti con la provincia e i comuni limitrofi, area vasta – Arturo Bortoluzzi