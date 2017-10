Il Coro dell’Orobica e la Filarmonica di Saltrio insieme in concerto

Coro Alpino Orobica Varese

Un bell’appuntamento musicale è in programma sabato 14 ottobre alla Sala Polivalente di Lavena Ponte Tresa, in via Colombo (sopra il Bennet).

Alle 21 il Coro Alpino Orobica e la Filarmonica Saltriese si esibiranno in concerto.

“Sarà un evento che speriamo possa coinvolgere tutte le sezioni alpine del luinese e della Valceresio, oltre che la popolazione locale, a conclusione dei festeggiamenti per i trent’anni di fondazione e di attività del coro, nato proprio a Varese nel 1987 – spiegano gli organizzatori dell’evento – Si tratta di un connubio nuovo per il coro, abituato ad esibirsi da solo e senza l’accompagnamento musicale. In questa occasione però abbiamo pensato di invitare una delle formazioni musicali più apprezzate della provincia, la Filarmonica di Saltrio composta da circa 60 elementi, che accompagnerà il coro in vari brani, oltre ad esibirsi da sola in alcuni brani”.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.