Il “cuore” dell’energia a Malpensa

Una doppia centrale, per oltre 120 megaWatt di potenza: sono gli impianti di Malpensa di Sea Energia, la società di Sea che “muove” l’aeroporto e che compie 25 anni.

All’interno dell’aeroporto della burghiera genera 68 megaWatt elettrici e 62 MW termici, con l’impegno di dodici tenici specializzati. Soddisfatte tutte le esigenze aeroportuali di Sea e degli operatori presenti sul sedime, l’esubero elettrico viene ceduto da Sea Energia al mercato, mentre per l’esubero termico è in corso uno progetto per lo sviluppo sul territorio circostante. Tra gli impianti alimentati a Malpensa c’è anche la centrale frigorifera, che è la più grande d’Europa.

Naturalmente Sea Energia serve anche l’aeroporto milanese di Linate, dove la potenza installata è pari a 24 MW elettrici e 78 MW termici, con sei tecnici e un coordinatore. «L’esubero elettrico eccedente le esigenze dell’aeroporto – spiegano da Sea Energia – viene ceduto da Sea Energia al mercato. Mentre per l’energia termica soddisfatte tutte le esigenze aeroportuali l’eccedenza viene ceduta ad A2A per il teleriscaldamento di diversi quartieri di Milano».

Il giro d’affari del 2016 di Sea Energia ammonta a 41 milioni di euro, mentre la semestrale approvata a Giugno 2017 è caratterizzata per un giro d’affari di 22 milioni ed un risultato netto positivo per 2 milioni 680mila euro.

Tra le curiosità, il piano di investimenti approvato da SEA Energia prevede nei prossimi tre anni investimenti per lo sviluppo a servizio del territorio, in particolare a Malpensa, per oltre 20 milioni di Euro. «Sea Energia – dice Daniele Barbone, Presidente di Sea Energia – sa coniugare una storia ormai ventennale ed un fiduciosa visione del futuro. In accordo con Sea stiamo di fatti investendo per portare vantaggi ambientali ed energetici sia alle attività aeroportuali che al territorio. Così facendo porteremo il nostro contributo ad uno sviluppo coerente con le più avanzate strategie di sostenibilità individuate a livello internazionale».