Il Derthona ferma la Caronnese

Le foto della Caronnese

Sembrava un finale già scritto quello tra Caronnese e Derthona, invece il calcio regala sempre sorprese. A Caronno Pertusella la Caronnese, capolista del girone A di Serie D, è stata fermata sullo 0-0 dal Derthona ultimo della classe.

La squadra di mister Aldo Monza non è riuscita a far breccia nella difesa piemontese e si deve così accontentare di un pareggio. Il punto guadagnato permette ai rossoblu di salire momentaneamente al primo posto in solitaria, ma il Gozzano con una vittoria a Casale potrebbe prendersi la vetta.

Sugli altri campi impegnati in questo sabato pomeriggio, sono state tante le reti e le emozioni. Il Varese ha battuto 1-0 l’Arconatese tornando al successo. Vittoria interna anche per l’Inveruno, 4-1 contro l’OltrepoVoghera, il Castellazzo ha sfruttato il fattore campo per impattare 1-1 contro la Folgore Caratese, mentre Il Bra ha pareggiato 2-2 in casa del Borgaro. A Chieri la gara più emozionante, con l’Olginatese in vantaggio fino al 90’; i padroni di casa sono riusciti a ribaltare la sfida con due gol in due minuti, ma al 97’ è arrivato il 2-2 finale per i lecchesi.

SERIE D – GIRONE A – 8° GIORNATA: Borgaro – Bra 2-2; Chieri – Olginatese 2-2; Caronnese – Derthona 0-0; Castellazzo – Folgore Caratese 1-1; Inveruno – OltrepoVoghera 4-1; Varese – Arconatese 1-0. Ore 18: Casale Gozzano. Ore 20.30: Pavia – Pro Sesto; Seregno – Varesina. Domani, ore 15: Borgosesia – Como.