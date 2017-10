Il festival del cinema povero è nato proprio grazie a internet

Foto varie

“Un Festival dedicato ai cortometraggi che è nato proprio grazie a internet”. Ad affermarlo è Giancarlo Buzzi, direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema Povero, che racconta a Pierre Ley, che nelle scorse settimane aveva già inviato a Digitalife il proprio video-contributo, come internet abbia reso possibile, in un paesino in riva al lago Maggiore, organizzare un evento di portata mondiale.

Quest’anno il festival, giunto alla sua quarta edizione, ha ricevuto 97 film stranieri su 179, provenienti da ogni angolo del mondo, dall’Iran al Giappone, al Canada, alla Spagna. La giuria internazionale visiona i film dalla pagina del Festival ed esprime il proprio giudizio via internet. Ci sono poi le serata “dal vivo”, a Gemonio, Sesto Calende e Ispra, durante le quali il pubblico locale esprime il “voto popolare”. In una parola, Glocal.

