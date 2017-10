Il “Fuori salone” la tradizione tessile entra in biblioteca

Foto varie

Mercoledì, 11 ottobre si terrà l’edizione di chiusura stagione dell’iniziativa “Fuori Salone 2017″ patrocinata dal comune di Luino e dalla Comunità Montana Valli del Verbano.

Il “Fuori Salone 2017“, essendo un’iniziativa itinerante, avrà luogo nella sede della Biblioteca Comunale Villa Hussy di Piazza Risorgimento, un bell’edificio in stile Liberty. Nel Comitato Scientifico della seconda edizione sono coinvolti Monica Elisabetta Trussi, Paolo Oldani, Giuseppe Sassolini dell’Antica Tessitura Busatti, Fabrizia Caniato, Angela Bossi e Francesca Tronca.

Il contributo floreale sarà curato da Marco di Fioridea Luino. All’interno della Biblioteca, saranno proposti alcuni elementi distintivi del progetto Linum Usitatissum ovvero: sacchi di iuta con paglia di Lino; rami di lino estirpato; stole di lino collezione ai 2017-2018 /tessitura Busatti).

Unitamente alla presentazione di cui sopra saranno presenti e fungeranno da incoming per l’anno prossimo altre fibre quali: canapa antica con tessuti collezione Primavera Estate 2018 seta e colore con tessuti di proprietà dell’azienda Ratti Spa di Como storica azienda che risulta essere tra i maggiori produttori al mondo di tessuti stampati, uniti e tinti in filo, jacquard, per i brand del lusso e del pret-à-porter a livello internazionale.

Al fine di far emergere le radici seriche della nostra Luino sarà allestito un apposito corner dedicato alla mostra in corso fino al 7 gennaio 2018 a Palazzo Te a Mantova dal titolo “Il tessuto come arte: Antonio Ratti imprenditore e mecenate”, prodotta e realizzata dal Comune di Mantova, dal Centro Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te, dal Museo Civico di Palazzo Te e dalla Fondazione Antonio Ratti.

L’esposizione intende ricostruire al pubblico il valore del lavoro dell’industriale comasco, che ha realizzato un’impresa e una fondazione riconosciute a livello internazionale, mettendo sullo stesso piano produzione, creatività d’impresa, arte e cultura. (Info: www.centropalazzote.it; www.fondazioneratti.org)